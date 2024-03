Šoubiznisovému manželstvu je po 11 rokoch KONIEC: Utajený ROZVOD!

Natalie Portman a Benjamin Millepied už viac nie sú manželia. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - V auguste minulého roka sa písalo o tom, že manželstvo herečky Natalie Portman (42) je po 11 rokoch v troskách. S tanečníkom a choreografom Benjaminom Millepiedom (46) sa vraj vzťah snažili zachrániť, no nepodarilo sa... A už sa ich manželstvo skončilo aj oficiálne. Dvojica sa v tichosti rozviedla!

Prvé správy o problémoch vo vzťahu Natalie Portman a jej manžela Benjamina Millepieda sa dostali na verejnosť v júni munulého roka. Vtedy sa meno francúzskeho tanečníka začalo spájať s 25-ročnou aktivistkou menom Camille Étienne a hovorilo sa, že prominentné manželstvo si už približne rok prechádza krízou.

Dvojica sa však vzťah snažila zachrániť, no o 2 mesiace svet obletela správa, že sa im to nepodarilo a definitívne idú od seba. „Po tom, ako sa dostali správy o nevere na verejnosť, sa obaja snažili ich manželstvo zachrániť, avšak momentálne to vyzerá tak, že je koniec," prezradil vtedy zdroj z okolia dvojice. A hoci sa v tom čase ešte slovo rozvod neskloňovalo, aktuálne správy hovoria o tom, že manželia sa už stihli odlúčiť aj oficiálne.

Rozvod pre magazín People potvrdil zástupca Natalie Portman s tým, že oň požiadala už pred 8 mesiacmi a konanie bolo oficiálne ukončené minulý mesiac vo Francúzsku. Tam obaja žijú spolu s deťmi - synom Alephom (12) a dcérou Amaliou (7).

