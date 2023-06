Zomrel známy herec z Titanicu: Prehral boj s rakovinou!

Lew Palter sa počas svojej hereckej kariéry objavil vo viacerých filmoch, ako je napríklad First Monday in October či v seriáli L.A. Law. Jeho najznámejšia úloha však prišla vo filme Titanic, kde si zahral obchodného magnáta Isidora Strausa v jednej z najdojímavejších scén celého filmu.

Zdroj: Paramount Pictures

včera však jeho dcéra Catherine oznámila, že jej otec zomrel. Podľa vyjadrenia, ktoré dala viacerým médiám, vrátane The Hollywood Reporter, podľahol 21. mája rakovine pľúc vo svojom dome v Los Angeles.

Lew Palter, ‘Titanic’ Actor and Longtime CalArts Teacher, Dies at 94 https://t.co/ykSmPGx6Ak — The Hollywood Reporter (@THR) June 26, 2023

Okrem filmovej kariéry sa Lew Palter počas svojho života venoval aj vzdelávaniu nádejných hercov. Na škole California Institute of the Arts pôsobil od roku 1971 až do ruku 2013, kedy odišiel do dôchodku. Jeho rukami prešlo množstvo známych hercov, ako sú napríklad Ed Harris či Don Cheadle.

Fanúšikovia tohto herca a aj filmu Titanic si ho budú môcť pripomenúť už čoskoro. Od 1. júla bude totiž tento film dostupný na Netflixe. Streamovacia spoločnosť sa však za tento krok nevyhla kritike, keďže jej mnohí vyčítajú, že chce zarobiť na tragédii ponorky Titan, ktorú minulý týždeň sledoval celý svet.