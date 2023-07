Známa komička šokovala svojich fanúšikov: Bojuje s RAKOVINOU prsníka!

Grace Helbig sa preslávila na viacerých frontoch svetového šoubiznisu. Svoje herecké umenie predviedla v niekoľkých filmoch, ako sú napríklad Prekliata tridsiatka či Svadobný kolotoč a okrem toho moderuje aj svoj vlastný podcast This Might Get Weird.

Najväčšiu slávu si však získala na YouTube, kde má momentálne viac ako 2,5 milióna odberateľov. Tým však počas včerajšieho dňa doslova vyrazila dych videom, v ktorom priznala jej boj s rakovinou prsníka.

„Približne pred mesiacom som si v ľavom prsníku objavila nádor. Doktori, odborníci a ľudia, ktorí sa v tejto téme vyznajú, povedali, že sa dá úspešne liečiť a bez problémov poraziť. Okrem operácie a hormonálnej terapie budem musieť podstúpiť aj 6 kôl chemoterapie," povedal svojím fanúšikom.

Podľa jej slov sa však mohlo stať, že sa na jej chorobu mohlo prísť aj oveľa neskôr. O hrčke nakoniec povedala svojej doktorke počas prehliadky. „Všimla som si zvláštnu hrčku v mojom ľavom prsníku, ale musela som sa veľmi prehovárať, aby som jej to povedala. Myslela som si, že som hlúpe dievča, ktoré nevie, ako funguje ženské telo. Našťastie som vypočula môj vnútorný hlas a povedala som to doktorke, ktorej sa to takisto zdalo podozrivé," doplnila Helbig.