Pozitívne správy o stave Jeremyho Rennera: Jeho kamaráti priniesli úžasné novinky!

RENO - Konečne prišli dobré správy. Americký herec Jeremy Renner (52) sa stále zotavuje z následkov vážnej nehody so snežným pluhom. Po dlhšej dobe sa však jeho fanúšikovia dozvedeli aj pozitívne správy, ktoré priniesli jeho hereckí kolegovia a priatelia Paul Rudd (53) a Evangeline Lilly (43).

Jeremy Renner sa na začiatku tohto roka doslova druhýkrát narodil. Po nehode so snežným pluhom totiž bojoval o svoj holý život a dokonca mu hrozilo, že príde o nohu. Výsledkom tejto nehody bolo viac ako 30 zlomených kostí v jeho tele.

Po viac ako mesiaci od nehody však konečne prichádzajú aj dobré správy. Tie v posledných dňoch priniesli jeho kamaráti a kolegovia z hereckého sveta Paul Rudd a Evangeline Lilly, ktorí si s ním zahrali vo viacerých filmoch.

Rudd sa k jeho stavu vyjadril počas pondelkovej premiéry filmu Ant-Man a Wasp: Quantumania. Pre Entertainment Tonight povedal: „Včera som s ním hovoril. Darí sa mu dobre a cíti sa lepšie," povedal americký herec.

O čosi zhovorčivejšia bola Evangeline Lilly, ktorá pre Access Hollywood prezradila, že bola zraneného Rennera navštíviť v jeho dome. „Je to ako zázrak. Čakala som, že keď k nemu prídem, bude ležať na posteli a ja budem sedieť vedľa neho a držať mu ruku. Bála som sa, že ho uvidím v bolestiach a že sa nebude môcť pohnúť. Ale bolo to úplne inak. Renner sa pohyboval na vozíku a smial sa so svojimi kamarátmi," povedala Kanaďanka, ktorá týmito slovami potešila každého fanúšika tohto herca.