Oscarovú speváčku (†63) z filmu Flashdance našli MŔTVU: Zomrela len 2 dni po falošnej správe o jej smrti!

LOS ANGELES - Vo štvrtok sociálne siete obletela informácia o smrti speváčky Irene Cara (†63). Umelkyňa, ktorá získala Oscara za pieseň What a feeling z filmu Flashdance, to však v piatok vyvrátila a fanúšikov upokojila, že išlo len o falošný poplach. No v sobotu svet opäť obletela šokujúca správa. A tentokrát pravdivá. Speváčku našli v jej dome mŕtvu!

Len dva dni po falošnej správe o jej úmrtí, zomrela speváčka Irene Cara naozaj. Našli ju mŕtvu v jej dome na Floride. Smutnú správu potvrdila jej PR manažérka Judith Moose. „S hlbokým zármutkom v mene jej rodiny oznamujem, že zomrela Irene Cara. Príčina smrti je v súčastnej dobe neznáma a bude zverejnená hneď, ako budú dostupné informácie,“ uviedla vo svojom vyhlásení.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Profimedia

Po štvrtkovom predčasnom poplachu mnohí o tejto správe pochybovali. „Pokiaľ je to pravda, veľmi ma to mrzí, ale obávam sa, že po nedávnej "kačici" je ťažké tomu uveriť,“ napísal istý užívateľ sociálnej siete Twitter. No tentokrát je správa, bohužiaľ, pravdivá. „Rodina Ireny prosí o rešpektovanie súkromia v období smútku. Bola to krásna a nadaná duša, ktorej odkaz bude už navždy žiť prostredníctvom hudby a filmov,“ dodala Moose.

Herečka a speváčka Irene Cara získala v roku 1984 Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň, za skladbu What s feeling k filmu Flashdance.