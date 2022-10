Mamina parťáčka! Kardashianka so 4-ročnou dcérou na obede: Fúha… Malá vyvetrala kabelku za 500 eur!

LOS ANGELES - Ženy z rodu Kardashianových sú známe svojim kladným vzťahom k luxusu a móde. No zjavne sa to dedí z pokolenia na pokolenie. Najmladšia zo slávnych sestier, Kylie Jenner (25), si vo štvrtok vyšla so svojou 4-ročnou dcérkou Stormi na obed... A Je evidentné, že už aj malá princezná sa chce parádiť. Svoj čierny outfit totiž doladila kabelkou za 500 eur!

Tak ako sestry z klanu Kardashian-Jenner zdedili vzťah k móde po svojej mame Kris, tak túto záľubu preberajú aj ich potomkovia. Vidno to napríklad na najstaršej dcére Kim Kardashian a Kanyeho Westa, 9-ročnej North, ktorá svojim štýlom už viackrát v spoločnosti zatienila svojich rodičov. No a najšliapnuté k tomu má už aj 4-ročná dcéra Kylie Jenner, Stormi.

Z malého dievčatka úspešnej podnikateľke rastie hotová parťáčka. Vo štvrtok si dvojica spolu vyšla na obed do reštaurácie The Ivy v Los Angeles. A hoci bola slávna mamina perfektne vymódená a za bežných okolností by pútala pohľady všetkých navôkol, tentokrát ju zatienila jej roztomilá dcérka. Šatičky s Elzou či ružovou Barbie však nečakajte...

Oblečená od hlavy po päty v čiernom to Stormi dala na pravú fashionistku. Nezabudla ani na slnečné okuliare či kabelku. Ani tú si nezvolila len tak hocijakú, ale kožený kúsok s krokodílym vzorom luxusnej značky. Ak by ste chceli takú istú, museli by ste si na ňu pripraviť takmer 500 eur. No čo na ňu poviete?