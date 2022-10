Slávna herečka pútala pozornosť svojimi PRSIAMI: Oj, ale ICH má natlačené… Vieš v tom vôbec dýchať?!

LOS ANGELES - V pondelok večer sa v Los Angeles konal už 29. ročník podujatia ELLE Women in Celebration. A nenechalo si ho ujsť množstvo známych tvárí. Medzi nimi aj herečka Jurnee Smollett (36). No hoci prišla nahodená v čiernych, zdanlivo jednoduchých šatách, pohľady všetkých prítomných pútala svojimi prsiami. Och, ale ich má natlačené... Vie v tom vôbec dýchať?!

V pondelok večer sa v Los Angeles konal 29. ročník podujatia ELLE Women in Celebration. Ide o galavečer, na ktorom vedenie dánskeho časopisu udeľuje ceny ženám za výnimočný prínos v jednotlivých oblastiach. Podujatie prilákalo obrovské množstvo známych tvárí... Medzi nimi aj herečku Jurnee Smollett.

Sympatická tmavovláska, ktorá svoju kariéru začala ešte ako dieťa v sitkomoch Plný dom či On Our Own, dorazila do spoločnosti v čiernych trblietavých šatách po lýtka. A hoci na prvý pohľad pôsobili jednoducho, stačilo očami zájsť do oblasti hrudníka a... Jej napratané prsia v hlbokom výstrihu doslova vyrážali dych.

A zdá sa, že aj jej samej. Naozaj to pôsobilo tak, že charizmatická herečka ani nedokáže dýchať. Jej vnady boli totiž úplne stlačené a spod lemu šiat doslova pretekali. Veď pozrite sami!