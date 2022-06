Aj svetový šoubiznis má svojho BORISA KOLLÁRA! Ôsme dieťa na ceste, on už OPLODNIL ĎALŠIU

Boris Kollár vedie pre mnohých jedincov nepochopiteľný spôsob života. Keby sa však dal do reči s bývalým manželom speváčky Mariah Carrey, zrejme by si mali čo povedať. Aj on totiž má viacero potomkov s rôznymi ženami.

Vyzerá to tak, že kým jeho v poradí ôsme dieťa nosí pod srdcom prvorodička menom Bre Teisi, on už stihol spraviť ďalšie dieťa DJ-ke Abby De La Rosa, s ktorou majú ročné dvojičky.

Správu o tehotenstve potvrdila na OnlyFans ona sama. Ako fanúšikom tiež odhalila s jednou z Nickových "mamičiek" sa poznajú aj osobne. „Chodievame spolu na večere, kávu a veľa sa zabávame. Ona je nádherná bytosť a želám jej na jej ceste len to najlepšie. Zvyšok žien nepoznám, ani som ich nikdy nestretla... Avšak tiež im prajem len to najlepšie,” vyjadrila sa na margo netradičnej rodiny Abby.

Galéria fotiek (3) Zdroj: OnlyFans

K tejto téme sa často vyjadruje aj samontý Nick. „Nevlastním žiadnu z týchto matiek. Vytvárame rodiny s cieľom, aby sme vytvorili nádhernú entitu,” povedal k tomu moderátor a raper. Zároveň dodal, že okolo svojich žien nechodí s otázkou, ktorú z nich ďalšiu oplodní. „Tá žena je vždy tá, kto spraví to rozhodnutie,” dodal plodný otecko.

Deti Nicka Cannona

Deviateho potomka - dcérku mu porodí Abby De La Rosa, s ktorou už má dvoch synov - dvojičky, ktoré prišli na svet v júni 2021.

Matkou jeho ôsmeho dieťaťa je Bre Teisi, ktorá by mala čoskoro porodiť.

Alyssa Scott mu v roku 2021 porodila synčeka, ktorému dali meno Zen. Avšak po piatich mesiacoch bábätko zomrelo, malo nádor na mozgu.

S Britttany Bell má ročnú dcéru a 5-ročného syna.

So speváčkou a exmanželkou Mariah Carrey majú 11-ročné dvojičky - syna a dcéru.