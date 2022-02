POTVRDENÉ! Boris Kollár bude opäť otcom: S touto ženou už jedno dieťa má!

BRATISLAVA - Najznámejší slovenský multiotecko Boris Kollár (56) pri dieťati číslo 11 nezostal. Najprv sa o radostnej správe, že sa jeho veľká rodinka opäť rozrastie, iba šuškalo, no šéf parlamentu ju napokon potvrdil. No bábätku číslo 12 nedoprial vlastnú mamičku - tehotnou je žena, s ktorou už jedno dieťa má!

Ako informoval týždenník Plus 7 dní, začalo sa pošuškávať, že jedna z multioteckových mamičiek Barbora Richterová je opäť tehotná. S otázkou, či otcom je šéf parlamentu, sa obrátili priamo na Borisa Kollára. No a ten to potvrdil. „Áno, je to pravda. Je v 16. týždni,“ povedal pre pluska.sk.

Barbora sa tak stane už druhou mamičkou, s ktorou má Boris dve deti - v roku 2011 mu porodila syna Artura. Doteraz toto privilégium patrilo len Andrei Heringhovej, s ktorou má Saru Zoe a Borisa.