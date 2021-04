Legendárny Štěpán z Básnikov: Aha na tú zvláštnu zhodu okolností! Odišiel do Kanady a tam...

PRAHA - Český herec Pavel Kříž sa zapísal do povedomia aj do sŕdc divákov vďaka postave študenta a neskôr lekára Štěpána Šafránka zo známych komédií o básnikoch. Táto zhoda okolností však vystihuje aj jeho životný príbeh. Pôvodne Kříž naozaj uvažoval o štúdiu medicíny a po emigrácii do zámoria ešte počas komunistického režimu začal pracovať ako psychoterapeut. Ostal však verný aj filmovej a televíznej tvorbe a patrí stále k obľúbeným a často obsadzovaným hercom. Pavel Kříž mal v nedeľu 18. apríla 60 rokov.