Známa blondínka nemá hanby: Mužovi pózovala HOLÁ, fotka je na Instagrame!

Heidi Klum a Tom Kaulitz tvoria zaujímavý pár, ktorý má množstvo priaznivcov, ale nájdu sa aj jedinci, ktorí ich vôbec nemusia. Za zmienku stojí, že modelku a hudobníka delí 16-ročný vekový rozdiel, avšak pôsobia dojmom, že to vek v ich vzťahu nehrá vôbec žiadnu rolu.

Tom svojej atraktívnej polovičke toleruje i to, že sa celým svetom delí o svoje súkromie a raz za čas dokonca nechá fanúšikov nahliadnúť do ich spálne. Blondínka aj v týchto dňoch zverejnila na sociálnej sieti Instagram dosť odvážnu fotku, na ktorej má nahé telo "schované" za záclonou.

Heidi Klum zverejnila na instagrame odvážnu fotku, ktorej autorom je jej manžel Tom Kaulitz. Zdroj: Instagram

Heidi Klum sa momentálne nachádza v Európe, kde by mala pobudnúť do konca októbra. Dôvodom sú pracovné povinnosti spojené s nakrúcaním šou Germany´s Next Topmodel. So sebou vzala aj svoje deti. Ich otec a jej exmanžel - spevák Seal s tým spočiatku nesúhlasil a dvojica celú záležitosť riešila súdnou cestou.

Napokon sa však dohodli. Deti mohli spoločne s matkou vycestovať, avšak po návrate do L.A budú tráviť viac času s otcom. Ten ich tiež môže v Nemecku kedykoľvek navštíviť. Ak by hrozilo, že kvôli pandémii COVID-19 budú zatvorené hranice, Heidi spolu s ratolesťami sa musia ihneď vrátiť domov.