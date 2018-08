Mnohí hovorili, že Cindy Crawford bola skutočnou Pretty Woman pre Richarda Gereho

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Mnohí hovorili, že Cindy Crawford bola skutočnou Pretty Woman pre Richarda Gerea. Ona mladá, ešte nie tak skúsená, on už slávny bohatý a šarmantný herec. No hoci sa vzali, ich manželstvo stroskotalo, a modelka po rokoch prezradila aj prečo. Z tohto by sme si mali vziať príklad...