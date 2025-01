Markíza odhalila ďalšie 3 mená: Do Let's Dance mieri herečka, zabávač a TENTO slávny fešák!

(Zdroj: Tv Markíza)

Na tanečnom parkete už onedlho uvidíte herečku Zuzanu Mauréry s tanečníckom Matejom Chrenom, profesionálneho cyklistu Petra Sagana s Eliškou Lenčešovou, českú divu Evu Burešovú, hviezdy seriálu Sľub Mareka Rozkoša, Kristiána Barana a Ráchel Šoltésovú i modelku Simonu Leskovskú. Televízia Markíza dnes prezradila aj ďalších troch celebritných tanečníkov. Tanečné topánky si obujú slovenská herečka Zuzana Porubjaková, herec Juraj Kemka a známy Slovák Adam Šedro.

(Zdroj: Vlado Anjel)

„Pestrú zostavu účinkujúcich nadchádzajúceho ročníka Let's Dance doplnia vynikajúci herci Zuzana Porubjaková a Juraj Kemka a športovec, model a finalista šou Love Island Adam Šedro. Diváci sa môžu tešiť na rôzne osobnosti, ktoré však majú rovnaký cieľ - naučiť sa tancovať a predviesť čo najlepší výkon,“ znie stanovisko televízie Markíza. Kemka svoje účinkovanie vtipne zhodnotil: „Vesmír sa spojil, zem sa pohla o kúsok, oceány utíchli a spozornel aj Slovák v Novej Sedlici. S radosťou som rozhodol nastúpiť do jarnej jazdy plnej tanca! Sám som na to zvedavý a teším sa!“

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzana Porubjaková miluje tanec a aj to je jeden z dôvodov, prečo svoju účasť v 10. sérii potvrdila.„Prijala som ponuku do Let's Dance, pretože milujem tanec odmalička. Tanec je láska, sebapoznávanie. Pomáha mi v mojej práci pri budovaní postáv, je pre mňa psychohygienou a vášňou. Ďakujem, že sa môžem učiť nové veci, čeliť novým výzvam a zdokonaľovať sa v tom, čo milujem,“ povedala herečka. Z ponuky bol nadšený aj sympatický model a súťažiaci z Love Islandu. „Ihneď ako prišla ponuka ísť do Let's Dance, tak som nad tým ani nerozmýšľal. Úprimne sa veľmi teším, ale trochu mám aj obavy. Verím, že tvrdým tréningom sa tancovať naučím a bude to vyzerať celé veľmi dobre,“ vyjadril sa.

(Zdroj: TV Nova)