Veľký NÁVRAT po 14 rokoch: Do Let's Dance OPÄŤ mieri kráľ tanečného parketu!

Let's Dance (Zdroj: Ján Zemiar)

Len dnes ráno Markíza odhalila, že do Let's Dance mieria hviezdy nového počinu Sľub. Svoje tanečné umenie predvedú Ráchel Šoltésová, Marek Rozkoš a Kristián Baran. No a hneď vypustili aj ďalšiu veľkú novinku. Do šou sa totiž po dlhých 14 rokoch vracia niekdajší kráľ tanečného partkeru, Matej Chren.

Tanečný pár bude tvoriť s herečkou Zuzanou Mauréry. „Vrátiť sa po rokoch do Let's Dance je veľmi zaujímavé. Je to pre mňa opäť výzva a niečo, na čo sa veľmi teším. So Zuzkou sme si výborne sadli, takže sa teším na to, čo spolu predvedieme o pár týždňov v priamom prenose,“ vyjadril sa Chren pre markiza.sk a spoluprácu s ním s nedokáže vynachváliť aj umelkyňa.

„Teším sa, že sa dal Matej prehovoriť! A vlastne sa ani nečudujem, že ho oslovili, lebo tancuje, ako keby ani kosti nemal... Ja to zatiaľ ani neviem napodobniť... Fakt som si nemyslela, že to bude až také zložité. Blbé je, že toto asi neuhrám...?“ dodala.

Zuzana Mauréry a Matej Chren (Zdroj: Tv Markíza)