Ďalšie 3 mená Let's Dance ODHALENÉ: Na parket mieria hviezdy markizáckeho Sľubu!

Tanečný parket zaplnia aj hviezdy Sľubu (Zdroj: Tv Markíza)

Ide o hercov Rachel Šoltésovú, Mareka Rozkoša a Kristiána Barana, informuje web markiza.sk. „Zostavu účinkujúcich v pripravovanej sérii Let’s Dance doplnia aj hviezdy nového a mimoriadne úspešného seriálu Sľub – Rachel Šoltésová, Marek Rozkoš a Kristián Baran. Seriálové retro oblečenie osemdesiatych rokov vymenia za nablýskané tanečné kostýmy a diváci ich budú mať možnosť spoznať bližšie ako doposiaľ. Držíme im palce a tešíme sa na ich výkony v šou,“ píše v stanovisku televízia Markíza.

Ráchel Šoltésová sa svojej účasti veľmi teší. „Na účasť v Let’s Dance sa veľmi teším, lebo je to šou, ktorá je noblesná, pekná a na úrovni. Verím, že sa udržíme čo najdlhšie,“ vyjadrila sa. Podobne je to aj u Mareka Rozkoša: „Sen, šťastie, radosť, túžba, pohyb, vášeň, láska, napätie, zábava... Nesmierne sa teším, že aj ja budem súčasťou jubilea Let’s Dance. Teším sa na mojich výnimočných kolegov, s ktorými tvoríme parádnu partiu a špeciálne sa teším na moju tanečnú partnerku a na to, čo sa nám podarí vytvoriť a zatancovať. Tak už len - Let’s Dance.“

Kristián Baran vraj nikdy netancoval. „Teším sa, že som súčasťou takého programu, akým je Let’s Dance. Bol som sa párkrát pozrieť na prenosy, a je to obrovská šou, z ktorej majú ľudia zážitok. Teším sa a zároveň je to veľká výzva. Ja som nikdy netancoval, ani sám pre seba. Venoval som sa len herectvu. Beriem to ako výzvu, ktorá mi môže priniesť nové skúsenosti a zážitky,“ povedal. Okrem nich budeme môcť na parkete vidieť aj herečku Zuzanu Mauréry, profesionálneho cyklistu Petra Sagana s tanečníčkou Eliškou Lenčešovou, českú hereckú divu Evu Burešovú či modelku Simonu Leskovskú. Čo hovoríte na zatiaľ odhalenú zostavu celebritných tanečníkov?

(Zdroj: TV Markíza)