Zima na Slovensku? Nič pre naše celebrity! Kde si teraz užívajú slnko a luxus?

Našim celebritám zima na Slovensku príliš nevonia, a tak si doskočili za slnkom. (Zdroj: Instagram)

Sestry Daniela a Veronika Nízlové, alias Twiins, sa rozhodli pre slnečný Omán. Na plážach si užívajú pohodu, slnko a luxusné rezorty. Na sociálnych sieťach sa pochválili nádhernými zábermi z dovolenky, ktorá je úplne iná, než to, čo sa deje na Slovensku.



Veronika a Daniela Nízlové si užívajú dovolenku v Ománe. (Zdroj: Instagram)

Raper Kali, ktorý sa so svojou rodinou vybral na dovolenku do Mexika, ukazuje zábery plné pohody. Pláže, bazény, a samozrejme, žiadne mínusové teploty. Počasie v Mexiku je zjavne presne to, čo potreboval na dokonalý oddych.



Kali s rodinou na dovolenke v Mexiku. (Zdroj: Instagram)

Ani Separovi zrejme zima nevonia. Tentokrát si so svojou partnerkou a dcérou užíva tropické teplo, krásne pláže a nádherné miesta, ktoré pravidelne zdieľa na svojich sociálnych sieťach. "No nič, ide sa ďalej. Po New Yorku a Karibiku nás čaká ešte 15 dní na Hawaji. To je podľa všetkého jedno z najkrajších miest na tejto planéte, takže som ultra nahajpovaný," prezradil svoje plány na ďalšie dni exmanžel speváčky Tiny.



Separ si odbehol do tepla. Spoločnosť mu robí priateľka Tereza a dcéra Anička. (Zdroj: Instagram)

Bubeník Martin Valihora sa so svojou krásnou partnerkou tiež rozhodol pre exotiku. Na pláži ukázali, ako si užívajú slnečné dni – a nechýbali ani fotky v plavkách! Tento párik sa naozaj vie postarať o kvalitný relax.



Martin Valihora si užíva slnečné lúče po boku svoje krásnej partnerky Natálie a ich dvoch dcér. (Zdroj: Instagram)

A MMA zápasník Attila Végh si zaslúžený oddych užíva v Thajsku. Po náročnom období si našiel čas na relax v raji, kde sa venuje sebe a svojej rodine.



Attila Végh s rodinou na dovolenke v Thajsku. (Zdroj: Instagram)

Kým na Slovensku zúri zima a mínusové teploty, naše celebrity si užívajú slnko, teplé pláže a absolútny komfort. Takto sa uteká pred zimou!



