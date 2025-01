Fíha, to vážne? Raper Majself sa po rokoch dočkal: Nová žena?!

Majself s manželkou Júliou Švehlovou (Zdroj: Ján Zemiar)

Jeho manželka Júlia sa totiž odhodlala pre obrovský krok. Na sociálnych sieťach sa podelila o fotku a neskrývala nadšenie. „Môj nový look. Cítim sa ako bohyňa. Veľmi dlho som chcela takýto účes, ale bolo mi ľúto ostrihať moje krásne dlhé zdravé vlasy… Som veľmi háklivá na svoju korunu a preto bol toto obrovský krok mimo moju komfortnú zónu,“ priznala Júlia.

Majselfova manželka Júlia sa rozlúčila so svojou korunou krásy (Zdroj: Instagram)

Kráska známa svojimi dlhými tmavými vlasmi sa rozhodla rozlúčiť so svojou korunou krásy! Zmena jej dodala nový náboj a cíti sa sebavedomejšie ako kedykoľvek predtým. „Je to úžasný pocit, a takto je to aj v živote. Niekedy sa bojíme zmien, ale keď ich urobíme, otvoria sa nám nové možnosti. A ja milujem lietať.“

Fotografie vynovenej Júlie okamžite zaplavili pozitívne komentáre od fanúšikov – podľa mnohých vyzerá Júlia fantasticky a Majself má po rokoch pri sebe „novú“ partnerku, ktorá si túto premenu užíva naplno!