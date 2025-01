Česká supermodelka bojuje s váhou, pribrala 7 kíl a...: Nemám prácu a nič na seba!

Paulina Porizkova (Zdroj: Faacebook/ Red Table Talk)

Svetoznáma supermodelka Pavlína Pořízková (59), rodáčka z Prostějova, musela nedávno postúpiť výmenu oboch bedrových kĺbov. Jedna z najslávnejších modeliek 80-tych a 90-tych rokov pritom často rozmýšľala nad jazvami, ktoré jej po operácii ostanú, ale vyrovnala sa s tým a neváhala ich dokonca ukázať celému svetu a inšpirovať tak ostatných, aby sa za tie svoje nehanbili. „Viem, že tieto rany sa čoskoro stanú mojou súčasťou. Budú mi pripomínať staré bolesti a nové víťazstvá. Tak, ako všetky ostatné jazvy, ktoré mám nielen na tele, ich akceptujem a budem na ne hrdá," doplnila k fotke, na ktorej sa ukázala len v župane a nohavičkách.

Od operácie však topmodelka bojuje s váhou. Po zákroku sa jej uľavilo od bolesti, takže Pavlína začala žiť naplno, čo sa prejavilo aj na jej váhe. Boj s kilami bol neúspešný nech robila čokoľvek. Pribrala 7 kíl, ktoré ju dokonca obrali o prácu. „Nevšimla som si to až do septembra, keď som išla do Paríža na fotenie. Nevošla som sa do žiadneho oblečenia!“ zverila sa pre blesk.cz s tým, že kvôli menopauze sa jej nedarí schudnúť. Boj s kilami bol neúspešný nech robila čokoľvek.posťažovala sa.

Neostávalo jej teda nič iné, ako sa zmieriť so svojim telom a netrápiť sa drastickými diétami. „Moje plnšie krivky mi už nevadia, v porovnaní s minulým rokom, keď som mala síce o 7 kíl menej, ale neustále bolesti, sa teraz cítim oveľa lepšie,“ vysvetlila topmodelka. „Môj jediný problém je, že nemám prácu a nič na seba,“ dodala s úsmevom topmodelka, ktorá si niekoľkokrát v živote prešla obdobím zlomenej lásky osamelosti, smútku i zrady exmanžela Rica Ocaska, ktorý ju po 33 rokoch spoločného manželského života vydedil, pretože ho opustila. To bola asi najväčšia rana. Pavlína sa však tiež musí vyrovnávať so starnutím. Jej sa to ale darí dokonale a s gráciou.

Do jej života naštastie vstúpil producent Jeff Greenstein, ktorý sa podieľal napríklad na natáčaní úspešného seriálu Will & Grace: „Je to príma byť zase zamilovaná… Konečne v 58 rokoch som si zase našla niečo, možno to najlepšie, čo som v živote mala,“ netají sa spokojnosťou topmodelka.