VEĽKÉ GESTO Harryho a Meghan: Prichýlili u seba obete OHNIVÉHO PEKLA!

Sídlo manželov v Motecite je tak aktuálne plné utrápených ľudí, ktorí pomaly prichádzajú o svoje majetky. Celú skazu sledujú v televízii v priamom prenose a nič proti prírodnej katastrofe nezmôžu. Harry a Meghan navyše vyzvali aj ďalších ľudí prostredníctvom sociálnych sietí, aby si z nich zobrali príklad a prichýlili obete požiarov tiež.

„Pokiaľ sa vaši priatelia, blízki alebo ich domáci miláčikovia musia evakuovať a vy im môžete ponúknuť bezpečné útočisko vo svojom dome, urobte ta. A nezabudnite skontrolovať všetkých hendikepovaných alebo starších susedov, či nepotrebujú pomoc pri evakuácii,“ zverejnili Meghan a Harry. Ich vila sa nachádza 145 kilometrov od centra požiaru, takže je v bezpečnej oblasti.

„Zvážte, prosím, možnosť darovania oblečenia, detských hračiek, odevov a ďalších potrebných vecí,“ dodali. Uviedli tiež, že Americký červený kríž je na mieste a pomáha postihnutým, no pomôcť sa snažia aj princ a Meghan so svojou nadáciou Archewell Foundation a organizáciou World Central Kitchen, ktorá dodáva do postihnutých oblastí dodáva jedlo.

