Krásna správa! Tomáš Bezdeda je druhýkrát otcom: FOTO s bábätkom

(Zdroj: Instagram T.B.)

Tomáš Bezdeda a jeho manželka Ivana sa koncom júna 2023 stali rodičmi synčeka Jakubka. Ešte predtým, v marci toho istého roka svoj vzťah spečatili svadbou. Tomášovi Bezdedovi sa tak 11. marec 2023 navždy vryje do pamäti. Rovnako aj dátum 20. jún 2023, kedy sa mu narodil prvý syn.

Neprešlo veľa času a na svet sa prihlásilo ich druhé dieťa. Len nedávno pritom v televíznom vysielaní prezradil svoju reakciu, keď sa dozvedel, že sa stane druhýkrát otcom. V relácii Záhady tela úsmevne popísal, ako rafinovane mu to manželka Ivka dala vedieť.

Správou o narodení druhého syna sa šťastný otecko pochválil na sociálnej sieti slovami:Nuž a pre Topky.sk Tomáš doplnil aj miery: Eliáš mal pri narodení 3810g a 51cm. My teda tiež pripíjame na zdravie, rodičom srdečne blahoželáme a celej rodinke želáme veľa šťastia a radosti.