Kontroverzná Slovenka, ktorá spievala o svojej VAGÍNE: Stala sa mamou!

Galéria fotiek (2) Ema Lacová sa do povedomia verejnosti dostala naozaj kotroverzne.

Zdroj: Instagram

BRATISLAVA - Moja pi*a nie je skromná, každého čáva odrovná! Takto znela len časť textu piesne s názvom Skromná, ktorú v auguste 2021 vypustila do sveta slovenská influencerka Ema Lacová (22). No hoci v povedomí verejnosti je zapísaná ako kontroverzná a vulgárna osoba, v súkromí prežíva to najnežnejšie obdobie. Stala sa totiž mamou!