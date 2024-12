Vdova po Jiřím Pomeje na jeho hrobe PÄŤ ROKOV nebola: Deň, kedy naberie odvahu!

(Zdroj: SITA/Profimedia/Topky.sk)

Jiří Pomeje sa narodil 13. decembra 1964, tento rok by teda oslávil 60 rokov. Búrlivák však zomrel v roku 2019 na rakovinu hrtana. Jeho hrob v Českých Budejoviciach pravidelne navštevuje rodina, stará sa oňho jeho mama, manželka Andrea tam však dosiaľ nebola. Cintoríny v nej vraj vyvolávajú zlé pocity. „Podľa mňa je dôležitejšie na dotyčného myslieť a je jedno kde. V piatok som mu teda doma zase zapálila sviečku. Ale plánujem, že až tento rok na Vianoce pôjdeme navštíviť babičku, Jirkovu mamičku, že tentoraz naberiem odvahu a hrob Jirku navštívim. Anička už tam práve s babičkou bola niekoľkokrát,“ uviedla pre eXtra.cz Andrea Pomeje.

Andrea sa s Jiřím rozišla v roku 2018. Nevládala sa po informácii o jeho chorobe pozerať na to, ako neprestáva piť a za žiadnu cenu si nevie odoprieť život búrliváka. Napriek nespravodlivým obvineniam, že manžela opustila v najťažších časoch, sa nevedela vyrovnať s tým, že nemyslel na to, že je otcom rodiny a namiesto sebadeštrukcie by sa mal šetriť. Nedokázala sa pozerať na to, ako sa ničí pred očami vlastnej dcéry.

Jiří Pomeje a jeho priateľka Andrea Šťastná

Vyjadrila však vďačnosť za všetko, čo s ním a jeho rodinou prežila. „Jirko bol môj manžel a napriek tomu, že sme zažili neskutočne ťažké obdobia, po rokoch myslím hlavne na to pekné. Dosť veľa sa s ním rozprávam,“ prezradila a zároveň dodala: „Samozrejme, keď sa pozriem na Aničku a na niektoré jej povahové vlastnosti, tak sa to umocňuje… akoby s nami Jirko denne bol,“ priznala.

Dnes je Andrea znova vydatá pani. Ešte skôr, ako Pomeje podľahol rakovine, vlastne rok pred jeho úmrtím sa prezentovala s novým partnerom Petrom Plačkom. V apríli tohto roka sa zosobášili v Thajsku, kde si namiesto obrúčok dali urobiť spoločné tetovanie.