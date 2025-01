Herec Ďurdiak celý život oddychoval, na dôchodku maká: Ponuka, ktorá sa neodmieta

Juraj Ďurdiak (Zdroj: Vlado Anjel)

Na televízne obrazovky mieri nový seriál Ranč, ktorý je nabitý hereckými hviezdami. Jednou z nich je aj Juraj Ďurdiak, ktorý stvárni postavu katolíckeho kňaza Junasa, nie až tak svätého služobníka božieho, ktorý stráži tajomstvá všetkých obyvateľov dediny a ranča – vrátane toho svojho. A čo na postavu hovorí samotný herec? „Katolícky kňaz, milovaný aj nenávidený, dobrý, kontroverzný aj zlomyselný. Krásna postava, ktorá dáva veľa možností.“ Určite by ste si nemali dať ujsť premiéru seriálu Ranč už 6. januára 2025 o 20.35 na JOJke!

Herec si aj vďaka seriálovej ponuke na nedostatok práce nemôže sťažovať a veľmi si to pochvaľuje.priznáva herec s pokorou.

Zároveň dodáva, že do zaslúženého dôchodku sa vôbec nechystá. „Herec, keď nehrá, tak neexistuje. To je povolanie, ktorého sa nevzdávate len z rozmaru, ale z nejakej nutnosti.“ Aktívny by chcel byť čo najdlhšie a vo voľných chvíľach nachádza pokoj a radosť v jednoduchých veciach. „Ja naozaj mnoho čítam, sedím v záhrade a rozmýšľam nad vesmírom,“ odhaľuje súkromie herec a vo svojich slovách pokračuje. „Mám rád kľud, nehovorím to prvý ani druhýkrát. Ja mám rád samotu. Celý život som obklopený mrakmi ľudí a tá samota je pre mňa veľký darček. To je pre mňa najväčší oddych,“ priznáva. Popri herectve sa stále venuje aj výchove mladých talentov. Fíha, naozaj takto vníma naše budúce herecké generácie?

