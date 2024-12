Radostná NOVINKA fešáka z Let's Dance: Stal sa otcom... Dcérka dostala krásne meno!

(Zdroj: Maruška Jeňová)

Tanečník Marek Klič sa do povedomia verejnosti dostal vďaka markizáckej šou Let's Dance, kde tancoval po boku Kristíny Svarinskej či Henriety Farkašovej. Poslednú sériu tanečnej šou vynechal... Venoval sa totiž krásnej manželke... V lete sme informovali, že Janka nosí pod srdcom ich prvé spoločné dieťatko.

No a už sú z nich rodičia. Dievčatko sa vypýtalo na svet ešte minulý mesiac, no dvojica sa s krásnou správou pochválila až teraz. „Dnes sú to presne tri týždne, čo sme sa na svet začali pozerať trošku inak... A to vďaka tebe, naša milovaná Marína. Budeme ťa vychovávať a sprevádzať ťa týmto svetom s tou najväčšou rodičovskou láskou, akú ti len môžeme dať. Si naše vytúžené bábätko, ľúbime ťa,“ napísal tanečník k fotke detských nožičiek.

Rodičom gratulujeme a ich malému pokladu prajeme veľa zdravia!