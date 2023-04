5. kolo Let's dance: BRUTÁLNE SEXI Kovalčíková, Adela dostala ZÁKAZ vstať a... TÍTO VYPADLI!

BRATISLAVA - 5. kolo markizáckeho Let's dance bolo opäť výnimočné. Výkony tanečných párov zo stoličiek nezdvihli len divákov v sále, ale aj samotnú porotu. No a ako to už býva, núdza nebola ani o kopu zábavy či emotívnych momentov. Pozrite sa, ako to vyzeralo!

To, že v Let's dance sme sa dostali do piateho kola, znamená, že šou je vo svojej polovici. Tým, že súťaž je už okresaná o niekoľko párov, sa diváci dočkali aj prvého tanečného "battle", čo hneď v úvode oznámil moderátor Viktor Vincze. Na to si však všetci museli počkať. Na parket totiž ako prvá nastúpila Henrieta Farkašová a jej partner Marek Klič, ktorí mali na týždeň stopku, keďže uznávanú paralympijskú športovkyňu zmohol koronavírus.

Teraz sa ale vrátila v plnej sile a spolu so svojím partnerom predviedli Jive.„Je to super pocit, po týždni sa vrátiť. Veľmi som sa snažila, aby to išlo dobre," vyjadrila sa Henrieta po živelnom spoločnom vystúpení, hoci obaja s Marekom ledva lapali dych. „Heni, vrátiť sa do súťaže po týždňovej pracovnej neschopnosti, chce naozaj guráž... S maličkými chybami, ale klobúk dole, jive je naozaj veľmi náročný," zložil im uznanie Ján Koleník.

Pri druhom tanečnom čísle mali všetci obrovské očakávania. Na parket sa totiž postavil herec Richard Autner a jeho famózna tanečná partnerka Dominika Rošková, ktorí si už vytancovali niekoľko "desiniek". Latinu tentokrát vymenili za Slowfox, o ktorom sa hovorí, že je najťažším štandardným tancom. Kvôli náročnosti na desiatky síce neprišlo, no jedna z najviac favorizovaných dvojíc si aj tak vytancovala 30 bodov. Nečakane ich najviac vychválil sám Ján Ďurovčík. „Robil si to dobre," vykríkol oduševnene na Richarda Autnera a oponoval zvyšku poroty.

S bodovaním to počas uplynulého večera najprv vyzeralo trošku biedne. Všetko ale zmenila Janka Kovalčíková a jej Cha-cha, ktorá postavila na nohy divákov v Inchebe, ale aj Jána Koleníka a (takmer) i Adelu Vinczeovú. A okrem toho... „Kovalčíkovej konečne dopriali byť sexi! Brutálne vyzerala," tešili sa fanúšikovia šou na sociálnych sieťach. A nebola jedná. Ďurovčík následne vysvetlil, prečo Adelu zadržal, keď chcela vstať.

„Adelka sa chcela postaviť, ale ja som to nedovolil, lebo, vysvetlím... Vieš čo, Adelka, postav sa," prehodnotil to napokon. A keď k tomu prišlo, Adela odhalila brutálne rafinované a sexi šaty, ktoré na jej obliekol Fero Mikloško a odhaľovali pomerne dosť. "Sadni si," kričal na svoju manželku pobavený Viktor Vincze. No a aby sme sa vrátilli k Janke Kovalčíkovej a a Vilémovi Šírovi, tým sa podarilo v tabuľke získať dočasné prvenstvo a na svoje kontro si pripísali 31 bodov.

Ako sa dalo očakávať, parket opäť rozvalcovali moderátor Vratko Sirági a jeho partnerka Anna Riebauerová so spoločným Jive-om, ich úžasný výkon porota ocenila dovtedy najvyššími číslami večera a dostali dovedna 36 bodov.

Ako posledný pár nastúpili Gabika Marcinková a Matyáš Adamec. Ich famózne Paso doble sa stalo absolútnou čerešničkou večera. Dvojica si vyniesla obrovskú standing ovation a nadšenie netajili ani porotcovia. „To bolo fantastické," opakoval nadšený Janko Koleník. A to isté zopakoval aj Ján Ďurovčík. „To bolo fantastické. Bolo to krásne postavené... To je moja šálka kávy. To bolo fantastické, fantastické, fantastické! Maličký kúsok od dokonalosti, Krása, emócia, vášeň, všetko tam bolo," hovorí s nadšením, aké je u neho naozaj výnimočné. A bodovanie? Ako sa dalo očakávať. Pár získal najvyšší počet bodov - 39.

Po všetkých tanečných číslach nasledoval už spomínaný tanečný battle v argentínskom tangu. Proti sebe sa postavili všetci tanečníci rozdelení na dve skupiny, porota ich následne bodovo ohodnotila, pričom body boli pripísané k tým za samostatné tanečné výkony v rámci piateho kola. Páry z víťaznej skupiny dostali tri body, tanečníci z porazenej skupiny iba jeden.

Záver tanečného večera už tradične patril tej najmenej milej povinnosti - vyraďovaniu. V ohrození sa spolu so svojimi partnermi ocitli Henrieta Farkašová a Boris Valábik. Zo šou sa napokon musela rozlúčiť práve úspešná paralympionička.

„Chcela by som poďakovať televízii Markíza, že mi dala možnosť a vytvorila mi priestor. Bola to úžasná skúsenosť, výzva. Mojou výhrou v tejto súťaži je Marek, môj tanečný partner. Je to skvelý človek, skvelý tanečník," povedala Henrieta a ona ani jej partner neudržali slzy.

„Treba si naozaj uvedomiť, aké to mala Heňa ťažké. Má za sebou 5 operácií kolien, veľmi zle vidí, teraz prekonala ťažký covid.. A zatancovala takýto jive," podporil športovkyňu Marek Klič a po jeho silných slovách nezostalo jedno suché oko v porote a ani u divákov. No a treba uznať, že mal pravdu. Všetka česť tomu, ako perfektne to zvládli a ukázali, že aj znevýhodnení ľudia si zaslúžia svoje miesto na parkete!

