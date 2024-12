Viki Vargová chcela zobrať rodičov na dovolenku: V polceste prišiel zvrat! Z výletu nič nebolo

Peter Bič a Viki Vargová (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Vianoce sú bezpochyby jedným z najkrajších období v roku a radosť neskrývajú ani Viki Vargová a Peter Bič. Obaja sa tešia, že budú pekné a pokojné. „Čo sa týka hrania, cez Vianoce budeme mať voľno, budeme mať kľud. Ako ich strávim, to ešte neviem, ale verím, že so svojimi najbližšími, s rodinou, pekne v kľude okolo stola ako každý rok,“ opisuje Viki svoje predstavy o sviatkoch. U speváčky hrajú hlavnú rolu vlastnoručne vyrobené prekvapenia. „Darčeky sa snažím vyrábať čo najviac, ak stíham. Väčšinou nestíham, a potom sa môže stať, že poviem, že som nestihla vyrobiť, že darček príde neskôr. A potom to hasím na poslednú chvíľu a idem niečo kúpiť. Ale keď sa dá, tak sa snažím vždy niečo vyrobiť,“ priznala s úsmevom.

Aj Peter Bič sa najviac teší na chvíle strávené so svojimi blízkymi.dodáva s úsmevom a prezrádza, že sa pri výbere darčekov zameriava na to, čo jeho blízkych poteší najviac.prezrádza hudobník. Možno aj preto na exotiku počas sviatkov členovia kapely veľmi nepomýšľajú.vysvetlil Peter, ktorý si cestovania užil v lete až-až. To, akú príhodu však v rozhovore vytiahla Viki, vás dostane! Mohlo sa jej toto stať?

Viki Vargová chcela zobrať rodičov na dovolenku: V polceste prišiel zvrat! Z výletu nebolo nič (Zdroj: NL/TH)