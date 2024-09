Ďurianová opäť hviezdi na Markíze, jej exkolega Ľubomír Karásek (66) je NA DNE: Vyhlásil BANKROT!

(Zdroj: Tv Markíza)

Pred rokom v októbri verejnosť obleteli informácie o živote niekdajšej markizáckej hviezdy Ľubomíra Karáska. Autonehoda v roku 2005, z ktorej sa dostával naozaj dlho, zapríčinila, že sa pred kamery hlavnej spravodajskej relácie už nevrátil. A tam sa to všetko začalo - rúcal sa mu život ako domček z karát a Karásek začal svietiť na zozname dlžníkov.

Exmoderátorova suseda zo Siladíc však prezradila, že mu mal pomocnú ruku podať jeho syn. Aby ho dostal z dlžôb, musel si vraj zobrať hypotéku, inak by dom zobrali exekútori. „Syn mu pomáha, lebo Ľubo do roboty chodiť nechce, vyjadril sa, že on podradné roboty robiť nebude. Jeho žena a syn ho v tom dome nechali napokon bývať, inak by bol na ulici," prezradila Novému času.

No zdá sa, že všetko sa vyplatiť nepodarilo alebo medzičasom vznikli ďalšie dlžoby... Ako si totiž všimol týždenník Plus 7 dní, v lete situácia vygradovala tak, že podľa oznámenia na ru.justice.sk Karásek ohlásil osobný bankrot. 12. júla 2024 Okresný súd v Trnave vyhlásil kunkurz na Karáskov majetok a vyzval veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky.

(Zdroj: ru.justice.sk )