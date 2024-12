Fešák z Love Islandu po ONLINE rozchode: Svojimi slovami šokuje... Takúto chce ženu!

Lu Jambor a Julie Hojdyszová (Zdroj: Instagram L.J.)

Lu Jambor je jednou z mála postavičiek z reality šou, ktoré nezapadli prachom. Diváci si ho zamilovali najmä po tom, ako sa dal v spomínanej šou dokopy s blond kráskou Adrianou Brabencovou, no tá mu už čoskoro dala košom. O pár týždňov neskôr sa začal stretávať s Júliou Hojdyszovou, tmavovláskou z Ruže pre nevestu, ktorá si však priala držať ich (ne)vzťah v súkromí.

Ani táto idylka ale netrvala večne. Lu sa pred niekoľkými dňami rozhodol oficiálne ukončiť tento neoficiálny vzťah a urobil to, ako inak, cez príspevok na Instagrame. Júlia priznala, že to vníma ako poriadnu podpásovku a je sklamaná, že muž, ktorému dôverovala, má potrebu prepierať intímne záležitosti na verejnosti. O to šokujúcejšie je jeho najnovšie vyjadrenie.

Lu vyštudoval animovanú tvorbu a vizuálne efekty, ale aktuálne ho živí predovšetkým Instagram. Platené spolupráce či nekonečný prílev fanúšičiek, v tom sa fešný brunet evidentne našiel. Napriek tomu, že on sám denne postuje fotky a bez Instagramu nevydrží ani deň, v nárokoch na budúcu partnerku má jasno. „Už chcem len ženu, ktorá nemá Instagram, orie na poli a budem šťastný,“ vyjadril sa Jambor pre eXtra.cz.

A vyjadril sa aj na adresu spomínaného rozchodu. „Snažil som sa ten príspevok napísať tak, aby z toho nikto nevyšiel zle. Len som chcel povedať, že sme to skúsili a nevyšlo to. Všetko, čo sa dialo potom, som už neriešil. Toto bolo jediné a posledné vyjadrenie a tak to aj zostane,“ dodal.

Ladislav Lu Jambor (Zdroj: Ján Zemiar)