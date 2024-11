KOMPLIKOVANÝ vzťah markizáckeho páriku: Išli od seba... PREKVAPIVÁ reakcia!

(Zdroj: GettyImages)

BRATISLAVA - Julie Hojdyszovú a Lu Jambora spojila televízia Markíza. Láska medzi nimi však neprerástla do reálneho vzťahu. No a teraz hlásia, že išli od seba!

Julie Hojdyszová a Lu Jambor sa k svojmu "vzťahu" vždy vyjadrovali len okrajovo. Nikto netušil, či sú spolu, či nie sú, alebo ako to medzi nimi vlastne je. Na sociálne siete pridávali spoločné fotografie a všetko naznačovalo tomu, že sú na dobrej ceste. V júli prijala dvojica pozvanie do podcasu SNAMI, kde prezradili, čo medzi nimi je.

Prvýkrát sa vraj stretli niekedy v marci a odvtedy sa stretávajú. „Trávime spolu voľný čas,“ priznala brunetka a dodala: „Ja by som povedala, že proste k sebe máme blízko.“ Priznali tiež, ze sa majú radi, no oficiálne vzťah netvoria. Aj keď to vyzeralo nádejne, nevyšlo im to. Informoval o tom včera večer samotný Lu.

„Nech to z vonku vyzeralo akokoľvek, pravda je taká, že to vždy bolo oveľa komplikovanejšie, než sa na prvý pohľad zdalo. Napriek tomu, že sme sa snažili nájsť cestu k sebe, a boli chvíle, keď to vyzeralo, že sme sa našli, nakoniec to tak nie je. Neviem ani sám, či by sa to dalo nazvať vzťahom, minimálne pokusom áno, dnes to však končí," zveril sa na Instagrame. „Život je ako bonboniéra. Nikdy nevieš, čo ochutnáš. Ako už možno viete, včera som jedno bolestivé nečakané prekvapenie zažila," reagovala zas šokujúco Julie.

(Zdroj: Instagram L.J.)