Slovenský herec sa nedávno OŽENIL a teraz... Dieťa na CESTE?!

(Zdroj: GettyImages)

Peter Kiss je slovenský herec, ktorý si už zahral vo viacerných známych počinoch. Napríklad seriály ako Červené pásky a Mama na prenájom. Rola v druhom spominánom ho zviditeľnila ešte viac. Peter je úspešný nielen na pracovnom poli, ale i v súkromí. Dlhodobo bol zadaný s krásnou doktorkou a teraz prednedávnom svoj vzťah povýšili.

Peter Kiss s priateľkou (Zdroj: TV Markíza)

Požiadal ju o ruku a do roka a do dňa mali aj svadbu. Ich deň D bol naozaj veľkolepý. Nevesta prítomných nesklamala a vyzerala tip-top. Herec sa pár dní po svadbe pochválil aj svadobnými fotografiami so záhadným popisom. „A čo bude ďalej to vám rozpovieme," napísal k romantickým záberom.

Mnohí začali v komentároch hádať. „Že by bábätko?" opýtala sa jedna fanúšička. „Jééj a nevesta s bruškom," poznamenala ďalšia. My sme sa na Petra aj obrátili s tým, či sa pod nevestinymi šatami niečo rysuje alebo je to len bohatá sukňa. „Bohatá bola celá svadba, nielen šaty," odpovedal nám. Nuž, tak sa nechajme prekvapiť.

Markizácky herec Peter Kiss sa oženil. (Zdroj: Instagram PK)