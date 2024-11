Simona Krainová vo VOJNE so sestrou: Verejne si posielajú ŠTIPĽAVÉ ODKAZY... Kvôli BIZNISU!

Simona Krainová (Zdroj: Ján Zemiar)

O tom, že medzi sestrami nie je všetko v úplnom poriadku, svedčil podľa mnohých už komentár zo septembra. V tom čase Krainová zareagovala na hejt, v ktorom ju istá žena porovnáva s jej o 5 rokov staršou sestrou a vyzdvihuje Yvoninu prirodzenosť. No svojou reakciou ju vraj potopila.

„Moja sestra pred pár rokmi absolvovala u nás na klinike invazívny zákrok menom facelift tváre, takže pokiaľ sa vám to zdá prirodzené, tak áno, vyzerá dobre,“ napísala Simona a dodala: „Dúfam, že vás to nesklamalo, aj takto môže vyzerať prirodzenosť.“ Fanúšikovia jej to vtedy dali vyžrať a nadšená nebola ani samotná Yvona, hoci sa vraj o jej plastikách verejne vedelo.

Už táto verejná rošáda z uplynulých mesiacov naznačovala, že medzi sestrami niečo nie je v poriadku, no až teraz o svojich problémoch verejne prehovorili. Rozhádal ich biznis. Krainová totiž predstavila svoj nový produkt - voňavé bambucké masla na telo. „Bol to dlhý proces, pretože som chcela vône, ktoré mám rada a hlavne aby sa všetko vyrábalo v Česku. Podarilo sa a s hrdosťou môžem povedať, že to nie je čosi lačné z Číny aj a som tomu dala svoje meno, je to naozaj môj produkt, ktorý sama používam,“ povedala Blesku Krainová.

Problémom však je, že rovnaký produkt vyrába aj firma Simoninej sestry Yvony. „Trochu to opresním. To Kraiteeee objavila v mojom sklade bambuckých masiel, ktoré zbožňovala a balila som jej ho vždy domov do krabice. Najmä levandulu, ktorú milovala a sama mi na ňu robila reklamu, Takže ma prekvapuje, že to kvalitné maslo, našlahané s olejom a esenciálnymi vôňami, nikdy u nás nemohla nájsť, a tak si ho musela teda urobiť sama,“ zverejnila na sociálnej sieti Instagram sestra.

„Najlepšia je časť o tom, ako ho hľadala stále v obchodoch, a bolo tam len to gumové... Niečo mi to pripomína... Aha, už viem... Sú to totiž moje slová, keď sa ma pýtala, prečo som sa rozhodla vyrábať také bambucké maslo. A navyše... Ona ho má v skle... Nie ako ja... V plaste... To "nie ako ja" je už len doplnenie tejto smutnej rovnice. Ja si ho skrátka v skle nemôžem dovoliť. Na to sme moc malá firma, ktorá by tento náklad skrátka neutiahla,“ dodala.

A týmto ich mediálna prestrelka neskončila. Simona totiž zareagovala na svojom Instagrame tiež.