Ondřej Brzobohatý (Zdroj: STVR)

Nová vianočná rozprávka Slovenskej televízie Čarovné jablko na televízne obrazovky prinesie už tradične magickú atmosféru, ale aj hlboký príbeh o dospievaní, medzigeneračných vzťahoch a najmä o láske. O hudbu sa postaral nadaný hudobný skladateľ a spevák Ondřej Brzbohatý, ktorý na text Petra Uličného skomponoval hudbu aj k titulnej piesni s názvom Láska stráži nás. Pieseň vystihuje ústrednú tému rozprávky a je duetom v podaní Terezy Maškovej a Ondřeja Brzobohatého.

Ten naspieval titulnú pieseň Láska stráži nás so speváčkou Terezou Maškovou v slovenčine. „Obaja máme pri práci so slovenčinou svoje výhody. Ja som s ňou vyrastal vďaka svojej mame a Tereza so slovenčinou žije vďaka svojmu partnerovi. Vzhľadom na to, že obaja máme hudobný sluch, dokážeme spievať bez českého prízvuku. Priznám sa, že my dvaja sme v tejto disciplíne asi veľkou výnimkou. V mnohých iných prípadoch som často počul prízvuk a osobne mi ťahá uši. Možno aj preto mám v sebe zdravú sebareflexiu a viem, že to nie je drzosť z mojej a Terezinej strany, ale určitá zručnosť spievať po slovensky,“ dodáva Ondřej Brzobohatý.

Hudobník v rozhovore prezradil aj to, na ktorý darček z detstva si spomína najradšej, aké tradície dodržiava na Vianoce a počúvajte, akým jediným slovom vyslovil prianie pre všetkých Slovákov. Vypočujte si však nielen rozhovor. Nezabudnite sledovať aj rozprávku Čarovné jablko na Štedrý deň, 24. decembra o 20.30 na Jednotke.

Brzobohatý spomína na NAJ vianočný darček: Wau, Gregorová bola k synovi štedrá! (Zdroj: STVR/NL)