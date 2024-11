HROZIVÁ nehoda známej Češky: Zrazil ju opitý vodič... Zostala zakliesnená pod autom a v BEZVEDOMÍ!

Viktorie Mertová (Zdroj: Instagram VM)

Viktória Mertová sa zviditeľnila hlavne ako lovkyňa Belladona v českej relácii Na love. V rámci svetového dňa obetí dopravných nehôd sa na Instagrame rozpovedala o nehode, ktorú pred mesiacom len zázrakom prežila bez vážnejších následkov. „Išla som po prechode a zrazil ma opitý vodič. Jedným kolesom mi prešiel cez stehná a ruku. Zostala som v bezvedomí zakliesnená pod autom, mala som von len hlavu a časť hrudníka. Okoloidúci zdvihli auto a dostali ma von. A teraz tá zaujímavá vec – nejakým zázrakom sa mi nič vážne nestalo,“ uviedla Mertová na sociálnej sieti.

„Mala som mega šťastie. Teda nie, že by to nemalo následky, zničená som bola solídne, liečim to a furt to bolí. Ale je to tak neuveriteľné, že je to vlastne sranda. Rovnako ako mať odtlačenú vzorku pneumatiky na zadku. Alebo hovoriť ľuďom, že sa cítim trochu prejazdená, a sledovať ich zhrozené reakcie,“ zavtipkovala. Odvtedy musí riešiť najrôznejšie veci s poisťovňami.

(Zdroj: Archiv TV Nova / Mikuláš Krepelka)

„A poviem vám – a to ma vlastne nabádalo toto spísať – je to frustrujúce. Je v tom dosť divných momentov, o ktoré sa rada podelím, keď to bude uzavreté,“ pokračovala. „Som strašne vďačná tým okoloidúcim, ktorí len pasívne nepozerali, a okamžite urobili z môjho pohľadu fakt neuveriteľnú vec, ktorou ma možno zachránili alebo mi minimálne veľmi uľahčili zotavenie. Tiež by som chcela poďakovať posádke sanitky a všetkým úžasným sestrám a doktorom z Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady,“ dodala na záver.