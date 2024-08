Krvavá NEHODA Marty Jandovej: Banálne zakopnutie a... Odpísaná je do konca prázdnin!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Známa Češka bola práve na ceste z fotenia, keď sa jej stala nepríjemná nehoda. „Hneď po fotení som zakopla vonku o zvláštny obrubník a spadla som na cestu. Bohužiaľ, vstávalo sa mi ťažko a po pár pokusoch o chôdzu sme radšej išli na pohotovosť,“ informovala svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram. No a lekári pre ňu nemali dobré správy.

„Žiaľ, mám zlomenú kosť v nohe a po zvyšok prázdnin budem skôr v tejto polohe. No, je to naprd, ale mohlo to byť aj horšie. Stávajú sa tieto veci len tak alebo sa mám nad sebou zamyslieť?“ pýtala sa Jandová, ktorá do príbehov zverejnila aj viac fotiek - záber krvavej oškretej nohy, aj röntgenový snímok, ktorý zachytáva jej fraktúru. Prajeme skoré zotavenie!