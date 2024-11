Oklamčák o najťažšom rozhodnutí profesora Traubnera: Do neba mu sľubuje jediné

Jozef Oklamčák a Pavol Traubner (Zdroj: Ján Zemiar)

Vo štvrtok 14. novembra zomrel krátko pred polnocou Prof. Pavol Traubner. Mnohí mali tú česť, poznať ho osobne a nespomínajú na neho iba ako na vynikajúceho lekára, ale aj ako na veľkého a vždy nápomocného človeka. Jedným z tých, koho odchod Traubnera z tohto sveta veľmi zabolel, je aj Jozef Oklamčák: „Mrzí ma to… Paľko bol človek, akého v živote už asi nestretneme… to je asi jediný lekár, ktorého ja poznám, ktorý dvíhal celý život všetky telefóny. Či je to známe, neznáme číslo, či je to bez čísla… bol to môj dobrý priateľ,“ s dojatím hovorí Oklamčák, ktorý našťastie jeho odbornú pomoc nepotreboval. Pomohol však sprostredkovane iným ľuďom, Oklamčákovým priateľom či známym.

Uznávaného neurológa trápila dlhé roky cukrovka. „Paľo mal už pred 20 rokmi problém s cukrovkou a on miloval sladkosti,“ hovorí Oklamčák a pridáva vtipný príbeh z dovolenky v Egypte. O svojej diagnóze Traubner verejne prvýkrát prehovoril v roku 2012. V roku 2019 počas Vianoc sa jeho stav skomplikoval, musel byť hospitalizovaný a lekári mu museli amputovať pravú dolnú končatinu nad kolenom. „Rozhodol som sa nevzdať boja vzhľadom na svoju vzácnu manželku a 3 nádherné vnúčatá a vrátiť sa do normálneho života,“ napísal v tom čase 78-ročný Traubner. Po necelých piatich rokoch však svoj boj definitívne prehral. Smúti rodina, priatelia, lekárska obec a, samozrejme, aj Jozef Oklamčák. „Môžem len jednu vec povedať, že Paľko, čakaj nás tam, prídeme, zase urobíme nové zoskupenie Československého leva tam hore…. Takže čakaj nás, pripravuj tam pôdu.“