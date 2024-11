Odhalili ĎALŠIE súťažiace Ruže pre nevestu: Hviezdiť bude aj kráska z Love Islandu!

(Zdroj: TV Nova)

Mirka Pikolová (30)

Televíznym divákom nie je neznáma. Do povedomia verejnosti sa dostala v roku 2021, keď hľadala lásku v reality šou Love Island. Tam ju nenašla... No a teraz sa rozhodla zabojovať o srdce ženícha Jana v projekte Bachelor. Jej vyvolený by jej mal ukázať, že vzťah môže byť naplnený a úprimný.

Štěpánka Šnejdrlová (24)

Pracuje ako asistentka predaja a hoci pomáha mužom s výberom štýlových oblekov, toho pravého ešte nenašla. Hovorí o sebe, že je horkokrvná - väčšinou pokojná a trpezlivá, ale keď jej niečo prerastie cez hlavu, vie sa hlasno ozvať a obhájiť svoje názory.

Tereza Kohoutová (30)

Office manažérka z Prahy žije prítomným okamihom. Svojím pozitívnym prístupom k životu a ukecanou povahou si ľahko získava sympatie u okolia. Šťastie v láske však nemá. Má za sebou niekoľko vážnych vzťahov, jeden skončil bolestivo, keď ju partner opustil kvôli inej žene. Napriek tomu je otvorená novej láske a dúfa, že nájde toho pravého.

Linda Assani (28)

Temperamentná umelecká duša z Prahy stále hľadá cestu k sebe samej. Často vďaka svojej impulzívnej povahe koná skôr, než si všetk premyslí, čo ju viackrát dostalo do situácií, ktoré neskôr oľutovala. Neznáša nespravodlivosť. Single je približne pol roka.

