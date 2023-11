Šikana na Farme v priamom prenose: Diváci sa BÚRIA... Je mi ho ľúto!

Farma 15 (Zdroj: Tv Markíza)

Prvým semifinalistom tohtoročnej Farmy sa stal súťažiaci Adam Rohárik, po tom, čo od umelej inteligencie Alici dostal neodolateľnú ponuku. 10 tisíc eur zo spoločného konta výmenou za vstupenku do zlatého týždňa.

Pracovitý farmár, po dlhom premýšľaní, túto ponuku prijal. Jeho súperi z tohto rozhodnutia veruže nadšení neboli. Mirka s Luciou mu to dali poriadne vyžrať! Dohodli sa na tom, že ho psychicky zdeptajú, čo sa im aj podarilo. Oľutoval to, čo spravil a rozhodol sa zo statku odísť...

Podľa divákov Markízy, nebola takáto šikana na mieste a televízia mala okamžite zasiahnuť. Je im ľúto, že zo šou odchádza ich favorit. Mnohí sa dušujú, že už po odchode Adama, nebudú mať komu fandiť, keďže on si podľa nich zaslúžil celú výhru najviac.

„KVÔLI ŠIKANE UMIERAJÚ DETI!!! A tu v priamom prenose ich to učia 2 matky!!! Fuj vylúčiť z finále! Za tie toky najhoršie čo sa na Farme kedy stalo," rozčúlila sa istá žena. „Prosím Vás, môže Markíza zasiahnuť do tejto kauzy. Toto nie je normálne!!! Ten chlap sa tam naozaj nadrel a takéto správanie sa musí potrestať. Zaslúži si tam byť najviac!! Žiadame aby Markíza zasiahla!!" napísala ďalšia, s ktorej názorom sa stotožňuje väčšina fanúšikov drsnej relácie.

Podporu mu dokonca vyjadrila aj bývala víťazka Xénia Gregušová. „Ja sa väčšinou k takýmto veciam nevyjadrujem ale… Všetci tam do toho šli s tým, že je to hra. Adam sa tam urobil ako kôň, bol veľmi šikovný a prečo by si za svoju šikovnosť nemohol zobrať to, čo by si podľa mňa zobrala väčšina ľudí, mal na to plné právo. Strašne mi ho je ľúto, pretože také správanie si naozaj nezaslúžil, prišlo mi to extrémne ponižujúce a nedokážem si ani len predstaviť, keby som tam, že by som sa tak k nemu zachovala… bez akejkoľvek úcty... Viem aký je človek nervózny, keď je už neviem koľkatý deň bez rodiny, bez poriadneho jedla a psychicky vyčerpaný, ale toto sa naozaj nerobí. Od tejto chvíle na Farme nemám žiadneho favorita, čo mi je aj ľúto, pretože nemám komu fandiť," napísala pod príspevok na Instagrame.