Veľký NÁVRAT obľúbenej šou: Z obrazoviek Markízy ZMIZLA... Po rokoch ju prinesie Jojka!

(Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Konkurenčný boj medzi televíziami je bežnou záležitosťou a ničím výnimočným nie je ani preberanie úspešných projektov. Dôkazom je relácia Bez servítky či markizácke Na nože. No a aktuálne sa chystá veľký "presun" ďalšej obľúbenej šou. Z obrazoviek Markízy zmizla a... Po rokoch ju prinesie Jojka!

Televíziam sa neraz osvedčilo, že zatiaľ čo jedna sa relácie vzdala a viac na jej obrazovkách priestor nemala, druhá sa jej chytila a zožala ňou úspech. Takéto niečo sa stalo pri markizáckom Bez servítky, ktoré po rokoch vzkriesila Jojka či pri formáte Áno, šéfe!, s ktorým pod názvom Na nože aktuálne boduje Markíza.

No a najnovšie informácie hovoria o tom, že obnovený u konkurencie bude ďalší úspešný projekt. Reč je o zábavno-vedomostnej šou "Who knew?", ktorú ešte pred dvomi rokmi vysielala Markíza pod názvom Dobre vedieť. Relácia so známymi osobnosťami, ktoré si merali sily vo vedomostnom kvíze, bola úspešná a diváci ju milovali...

(Zdroj: TV MARKÍZA)

V roku 2022 sa však z obrazoviek modro-žltej televízie vytratila a príležitosť vycítila konkurenčná Jojka. Relácia by sa totiž podľa informácií Mediálne mala už budúci rok objaviť na jej obrazovkách. Hlási však aj niekoľko úprav. Nová verzia vraj bude naďalej verná pôvodnej štruktúre, no diváci sa môžu tešiť aj na modernizované prvky.

Jojka ešte neprezradila, kto bude šou moderovať, ani mená kapitánov. Sľúbila však, že aj na Jojke sa môžu diváci tešiť na známe tváre.

(Zdroj: TV MARKÍZA)