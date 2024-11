Erika Judínyová ako SEXI anjel v bielom, ale zozadu... HRIEŠNA DIABLICA!

Erika Judínyová (Zdroj: Instagram E.J.)

Erika Judínyová na obrazovkách televízie Markíza hviezdi už dlhé roky, reláciu Smotánka moderuje od roku 2005 a posledné roky sa pod ňu podpisuje aj ako dramaturg a režisér. Smotánka žije tak úspešne len vďaka nej. Vo svete šoubiznisu sa Erika vyzná ako nikto a pamätá si tie najmenšie detaily aj spred mnohých rokov. Kto, kde, kedy, čo a s kým - v tom sa jej nevyrovná naozaj nikto! Máloktorá žena sa jej však vyrovná aj vo výzore a v odvážnych outfitoch.

V každom modeli, ktorí jej odporučia stylisti, vyzerá ako bohyňa. Vždy perfektne zladená do posledného detailu.napísal vizážista Patrik Suši Veselý na Instagrame k fotke. Pri pohľade na jej krivky by málokto tipoval, že má po 50-ke a je mamou 4,5-ročnej dcérky Elly, ktorú má so Štefanom Skrúcaným, s ktorým sa tajne zosobášili v roku 2015. Každopádne má herec a moderátor doma zvodnú ženu, ktorej rovesníčky môžu iba závidieť. Veď schválne - pozrite sa, v čom bude moderovať Smotánku túto sobotu o 18.20 a ako hriešne v bielych šatách z dielne Fera Mikloška vyzerá. Viac fotiek nájdete vo FOTOGALÉRII.