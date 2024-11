Pamätáte si hlásateľku Adu Strakovú? TRAPAS z vysielania ju máta dodnes: Nevydržala to a musela...

Ada Straková (Zdroj: archív A.S.)

Brána televízneho sveta sa Ade Strakovej otvorila na konkurze v máji 1970, ktorý spomedzi 120 dievčat vyhrala. „Na post programovej hlásateľky som nastúpila mesiac po promócii v auguste 1970 a zotrvala som na ňom až do svojho nedobrovoľného odchodu v máji 1996. O rok neskôr som sa aj s rodinou presťahovala do Prahy, kde som 18 rokov pracovala mimo obrazovky, už aj autorsky, na rozmanitých a zaujímavých projektoch. Ale to je na samostatnú kapitolu,“ povedala exhlásateľka.

V televíznych začiatkoch jej najviac pomohol vtedajší šéfredaktor Dušan Gábor, ale aj kolegyňa a priateľka, s ktorou fungujú až dodnes, Norika Beňačková. „Vďaka mojej práci som spoznala mnoho vzácnych a múdrych ľudí, ktorých by som inak ťažko stretla. Obohatili môj život,“ pochvaľuje si roky strávené vo verejnoprávnej televízii.

Straková bola vždy až veľmi zodpovedná za každé vyrieknuté slovo pred kamerou. Práve preto nemá žiadnu spomienku na nejaký vážny prehrešok či kiks pred kamerou.