Zdravotné problémy českého herca: Priznal vážnu chorobu... Býva SMRTEĽNÁ!

Premiéra filmu Poklad. Na snímke Jiří Langmajer (Zdroj: Ján Zemiar)

Jiří Langmajer má za sebou niekoľkotýždňové natáčanie filmu na Bali. A hoci má pred 60-kou, rozhodne svoje telo nešetrí. Zatiaľ čo väčšina hercov na kaskadérske scény využíva dablérov, on nie - prezradil to režisér Rudolf Havlík. Langmajer všetky scény pod vodou zahral sám.

„Mohli sme teraz konečne zúročiť to, čo Jirka pod vodou vie, napríklad tri dni strávil vo vraku na troch metroch štvorcových a len v tričku. To, čo predvádzal a urobil v Poklade, je podobne fenomenálne, ako to robí Tom Cruise,“ vychvaľoval hlavnú postavu režisér.

Práca v náročných podmienkach a v exotickej krajine si však vyžiadala svoju daň. Herec priznal vážnu diagnózu, ktorá často býva smrteľná. „Tá krajina, to more, to teplo sú nekompromisné. Ja som na mieste prekonal horúčku dengue, čo som zistil až neskôr v Česku. Na Bali som sa celý osypal,“ šokoval Langmajer, ktorý mal tak obrovské šťastie.

Čo je horúčka dengue?

Ide o vírus, ktorý prenášajú infikované komáre. Jedným z hlavných príznakov je vysoká horúčka a kožné zmeny, ktoré zahŕňajú rôzne vyrážky. Často sa objavuje aj nevoľnosť, ale aj krvácanie z nosa a ďasien. Problémy, ktoré diagnózu sprevádzajú, môžu vyústiť až do život ohrozujúceho stavu. Môže sa objaviť krvácanie do vnútorných orgánov. Úmrtnosť v takýchto prípadoch je až okolo 50 %.