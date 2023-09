Slovenská kráska (29) o ROZCHODE s českým hercom (56): Môže za to práca v MARKÍZE?!

V lete tohto roka, sa zrazu rozšírila správa, že markizácka hviezda a jej starší partner išli od seba. „S Jirkom už netvoríme pár,” povedala vtedy "seriálová Naďa" pre denník Nový čas. „Hlavným dôvodom rozchodu bola vzdialenosť, ktorá nás oddeľovala a tiež množstvo pracovných povinností, ktoré nám neumožňovali tráviť spolu dostatok času. Ostali sme však veľmi dobrí priatelia,” dodala.

No a uplynulo len zopár týždňov a Zábranská otvorene hovorí o tom, že k bývalému partnerovi má stále silné city, Týždenník Rytmus života sa otvorene spýtal, či za ich rozchod nemôže denné nakrúcanie seriálu Mama na prenájom. A Maca to okamžite poprela „To, že tu mám teraz veľa povinností, neberiem tak, že som prikovaná. Takže seriál v žiadnom prípade neviním z toho, že prišiel v našom vzťahu koniec," uviedla herečka.

Maca Zábranská a Jiří Dvořák (Zdroj: Ján Zemiar)

Vzťah so starším kolegom ale absolútne neľutuje, „My dvaja sme jeden druhému mali niečo dať, to sa stalo. A v konečnom dôsledku to ani nie je koniec... Láska sa v istom zmysle neskončila. Stále sa ľúbime a naďalej spolu komunikujeme, lenže náš vzťah sa posunul na niečo úplne iné. Niečo, čo nám zostane a má pre nás zmysel," ozrejmila Maca.

„Tak, ako malo predtým zmysel, aby sme boli partnermi. Dali sme si totiž veľmi veľa lásky. Zistila som, že môžem nájsť partnera, krorý cíti, čo potrebujem," dodala v rozhovore Zábranská.

Martina Zábranská (Zdroj: Ján Zemiar)