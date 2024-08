Celeste Buckingham vzdala poctu perzskému popu: Vydala IRÁNSKU PIESEŇ!

Celeste Buckingham (Zdroj: archív CB)

BRATISLAVA - V poslednom období Celeste Buckingham častokrát hovorila o tom, že pripravuje vydanie iránskych skladieb, čím chce vzdať poctu perzskému popu. Speváčka je totiž polovičnou Iránkou. Prvý singel Ageh Yeh Rooz (pozn. preklad Ak jedného dňa) vyšiel včera večer a dostal zaujímavú vizuálnu podobu. Je to cover piesne Farmarza Aslaniho, ktorý ju napísal v roku 1973.

Nový singel Celeste Buckingham potvrdzuje jej rôznorodé hudobné a kultúrne záujmy. Staršia perzská popová pieseň Ageh Yeh Rooz (Ak jedného dňa, písané aj Age Yerooz) vznikla v roku 1973, šesť rokov pred islamskou revolúciou. Svoju verziu tejto skladby venovala Celeste jej pôvodnému autorovi a spevákovi Farmarzovi Aslanimu. Ten, žiaľ, zomrel v marci tohto roka v Marylande, USA.

Pôvodnú skladbu Ageh Yeh Rooz distribuovala v roku 1977 spoločnosť Columbia Records na prvom štúdiovom albume Faramarza Aslaniho Occupation of The Heart. Skladba sa opäť dostala do širšieho povedomia, keď ju Aslani nahral s ďalšou iránskou speváckou ikonou – spevákom Dariushom v roku 2011.

(Zdroj: archív CB)

Pre Celeste, speváčku americko-iránskeho pôvodu a vyrastajúcu v Európe, je to po tvorbe v angličtine, slovenčine i češtine, prvý iránsky singel s videoklipom. Ageh Yeh Rooz je jej obľúbenou: „Dlho som túžila ju nahrať a teraz konečne som mohla túto víziu dať do života,“ povedala speváčka. Tá vo svojej tvorbe umne využíva širokú škálu hudobných vplyvov a vďaka tomu vždy prinesie niečo nové a zaujímavé.

„Ageh Yeh Rooz je známa svojím úprimným textom a melodickou kompozíciou, skúma témy túžby, odlúčenia a túžby po opätovnom zjednotení s milovanou osobou. Texty vyjadrujú spevákov strach z toho, že zostane sám a stane sa väzňom svojich vlastných snov, ak jeho milovaný odíde. Pieseň krásne zachytáva emócie lásky a bolesť z odlúčenia, čo z nej robí nadčasovú klasiku,“ dodáva Celeste.

Na spoluprácu na tejto skladbe opäť oslovila Celeste na spoluprácu producenta Matěja Vávru. Spoločne vytvorili novú verziu, ktorá oslovuje poslucháčov žijúcich v tzv. západnom svete. Zároveň však zachováva krásu a integritu pôvodnej piesne. Vávra sa musel oboznámiť s jedinečným tónom perzskej popovej hudby, odlišujúcim sa od iných žánrov, ako je indická, turecká alebo arabská hudba, a vytvoriť hudobný most medzi iránskou a západnou popovou hudbou. O postprodukciu sa postaral Maiky Beatz, ktorý už dlhé roky spolupracuje s Matějom i Celeste.

(Zdroj: archív CB)

Videoklip k piesni Ageh Yeh Rooz nakrúcal na Madeire mladý filmár Michel De Freitas, ktorý tiež režíroval pre Celeste aj videoklip k piesni Chci Tě Chvíli Mít Tu. Kým dokončil úpravu videa, naučil sa pieseň aj spievať. „Vo videoklipe sme chceli posilniť krásnu iránsku atmosféru a náladu, pričom sme použili to, čo už existuje na nádhernom ostrove Madeira. Videoklip je jednoduchý a zároveň priamo zameraný na umelecký výkon. Použili sme teplé aj studené tóny záberov, aby odrážali emocionálnu a atmosférickú podstatu produkcie. Vďaka poháru portugalského vína, ktoré sme si dali počas tohto strihu, bola táto práca veľmi príjemná a celkovo to bol veľmi zábavný zážitok,“ povedal režisér. O návrh make-upu a kostýmov sa postaral aj tentokrát maskér Tomáš Tomšík, ktorý vycestoval na Madeiru a bol súčasťou produkcie.

Pieseň Ageh Yeh Rooz je dostupná aj v digitálnej distribúcii. Celeste Buckingham ostáva aktívna aj na poli produkcie pre Slovensko aj Českú republiku a ešte tento mesiac (august 2024) pripravuje vydanie novej skladby spolu s King Shaolin.

(Zdroj: archív CB)