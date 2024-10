Odovzdávanie cien SOZA: Celeste so svojím EX a... Lehotského vnuk je poriadny FEŠÁK!

Odovzdávanie cien SOZA (Zdroj: Ján Zemiar)

V Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave sa vo štvrtok 3. októbra 2024 konal 28. ročník slávnostného odovzdávania Cien SOZA (Slovenského ochranného zväzu autorského). Ceny SOZA sú aktuálne jedny z posledných hudobných ocenení na Slovensku a odovzdávajú sa najhranejším a najúspešnejším autorom za uplynulý rok a autorom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj hudobnej kultúry na Slovensku. Tento rok bolo odovzdaných celkovo jedenásť ocenení – sedem štatistických cien a štyri honorárne ceny.

Počas galavečera zaznelo celkovo šesť hudobných čísel, medzi ktorými boli aj dve vystúpenia pripravené špeciálne na túto príležitosť. Na úvod programu vystúpila Zuzana Smatanová s kapelou a spoločne Richardom Autnerom odohrali svoju najnovšiu skladbu Prútikar. Víťaz kategórie najúspešnejší mladý autor The Curly Simon sa predstavil so skladbou Len z tvojich rúk. Zvyšné štyri živé vystúpenia pripomenuli tvorbu laureátov honorárnych ocenení.

Do spoločnosti zavítali napríklad spevák Adam Ďurica, herec Richard Autner, spevák Peter Cmorik s manželkou či líder skupiny Tublatanka Maťo Ďurinda s manželkou. Nechýbala ani Celeste Buckingham, ktorá sa ukázala po boku svojho ex Matěja Vávru. No a niekdajší líder Modusu, Janko Lehoteský prišiel so svojím vnukom Markom (15). No a ten je poriadny fešák! Všetky fotografie nájdete v galérii a výsledky z odovzdávania cien na druhej strane článku.

Odovzdávanie cien SOZA. Na snímke Celeste Buckingham a Matěj Vávra (Zdroj: Ján Zemiar)

Odovzdávanie cien SOZA. Na snímke Janko Lehotský s vnukom (Zdroj: Ján Zemiar)