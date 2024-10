Náhle ÚMRTIE slávneho Ľuba Virága (†68): TOTO prezradilo smútočné PARTE!

(Zdroj: Facebook LV)

V piatok sa na verejnosť dostala správa o veľkej strate pre umelecký svet. „Včera zomrel slovenský spevák, hudobník, skladateľ a textár Ľubo Virág,“ informovala rómska televízia TV Romana. Správa osobne zasiahla aj Cigánskych diablov - Vanessa Šarköziová totiž chodí s jeho vnukom Davidom. A práve ona zdieľala od rodiny smútočné parte.

„Rozlúčka s Ľubom Virágom sa bude konať v utorok o 15:00 v Šintave. Bol by veľmi rád, ak by ho na jeho poslednej ceste sprevádzali všetci jeho kamaráti a známi s tým, čo miloval najviac - hudbou. Preto budeme veľmi radi, ak sa s ním prídete rozlúčiť aj so svojimi hudobnými nástrojmi,“ napísala k oznámeniu.