Jana Pištejová s priateľom žije, no NIE JE s ním každý deň: TOMUTO nemôže byť svedkom!

Jana Pištejová je módna ikona! Uznávaná návrhárka oslávila 30. výročie svojho pôsobenia na módnej scéne veľkolepo, exkluzívnou prehliadkou na Bratislavských módnych dňoch. Tento rok však oslávila aj životné jubileum, päťdesiatku. „Ja to neviem osláviť len sprostým bohapustým žúrom, ja si to oslávim radšej prácou. Tak som si dala úlohu, že urobíme túto šou… ale aj tak je to makačka, že si povieš, to som si naložila!“ Prehliadka „rebelky v čipke“, ako ju nazval moderátor Ján Tribula, však dopadla vynikajúco, takže radosť bola na mieste. Pozrite si vo videu, čo o svojom kamarátovi povedala Jana, ale aj to, čo na jej módu hovorí jej dlhoročný partner Radek: „Jemu sa to musí páčiť…“, naplno sa smiala módna návrhárka. „Keby povedal, že sa mu nepáči, to je horšie, ako keby mi povedal, že už ma neľúbi.“

Zaujímalo nás však aj to, či Jana niekedy navrhla niečo pre partnera a čo nečakané pre ňu urobil práve v tento výnimočný deň. Raz darmo, Radek zabodoval! Aj napriek tomu sa však Jana zdôverila, že s ním nepotrebuje byť 24 hodín sedem dní v týždni. Bývanie na striedačku v Bratislave a v Brne, kde si postavili spoločný dom snov, je teda ideálnym riešením – zdá sa – pre obidvoch: „Ja by som ho otrávila, on by ma nechcel, keby bol so mnou toľko. Ja musím ma svoje dva dni, kedy si žijem svoj babský svet…“ priznala Pištejová, na ktorej ďalšiu prehliadku sa tešíme už teraz.

