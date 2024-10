KOMPLIKÁCIE hneď v úvode Let's Dance turné: Náhla ZMENA... Tina NEPRÍDE!

(Zdroj: Tv Markíza)

Televízia Markíza si na jeseň naplánovala veľkolepé turné po Slovensku s obľúbenou šou Let's Dance. V uplynulých týždňoch sa na verejnosť dostávali informácie o tom, kto sa projektu zúčasntí a kto naopak nie. Mnohých prekvapilo, že na putovnom predstavení bude chýbať Viktor Vincze, ktorý moderoval posledné tri ročníky tanečnej šou.

Namiesto neho bude večerom po boku Lucie Hlaváčkovej sprevádzať speváčka Tina. Krátko pred štartom úplne prvého vystúpenia však nastala nečakaná zmena - hudobníčka nepríde. Dôvodom je fakt, že ju skolila choroba, a tak sa nezúčastní len prvej šou, k ďalším sa pripojí podľa pôvodného plánu.

„Pol roka som sa tešila na tento deň, ale niekedy vecí naberú nečakaný smer. Mrzí ma, že zmeškám úvod tejto veľkej udalosti,a le robím všetko pre to, aby som sa pripojila už v Košiciach. Posielam lásku do Michaloviec, všetci si to užite na maximum,“ vyjadrila sa pre markiza.sk Tina. Tú dnes večer narýchlo zaskočí známa herečka.

„Pre náhlu zdravotnú indispozíciu nebude Tina súčasťou prvej zastávky v Michalovciach. Veríme však, že sa k nám pripojí 4.10. v Košiciach. Tinu dnes zaskočí herečka Zuzana Kubovčíková Šebová,“ znie oficiálne stanovisko televízie. Prajeme skoré uzdravenie!

Tina sa v Let's Dance v minulosti predstavila ako tanečnica. (Zdroj: TV Markíza)