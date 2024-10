Slovenský moderátor na nákupoch s rodinou: Wau, jeho manželka je poriadna kočka!

Samuel Procházka v nákupnom centre s manželkou a synom (Zdroj: Ján Zemiar)

Minulý rok v októbri sa slovenský moderátor Samuel Procházka zasnúbil. O ruku požiadal svoju dlhoročnú partnerku Viky. O mesiac na to mali rozprávkovú svadbu a o pár mesiacov neskôr prezradili, že sa im rodinka rozrastie. V júni sa z nich stali rodičia. Samuelova manželka porodila synčeka, ktorému vybrali meno Teo. Spočiatku svojho syna fanúšikom neukazovali, no po istom období sa ním pochválili.

A nemajú s ním problém zájsť aj na verejné miesta. Aktuálne ich náš fotograf stretol v jednom z bratislavských nákupných centier ako nakupujú. Samuel a Viky sú naozaj štýloví rodičia, o čom svedčia aj zábery, ktoré sa mu podarilo zhotoviť. Sršali skvelou náladou a je jásne, že si rodičovstvo obaja náramne užívajú. No a hnedovláske to poriadne pristalo. Povedali, by ste, že pred 5 mesiacmi rodila?

Samuel Procházka v nákupnom centre s manželkou a synom (Zdroj: Ján Zemiar)