Eva Burešová (Zdroj: TV JOJ)

Čo krehká skladateľka prežila, poriadne rozplakalo nejedného diváka. Vrátane Evy Burešovej!

„Rada by som vám predstavila skladbu z môjho šuflíka a pieseň sa bude volať Prázdna stolička. Celý život som nepoznala svojho otca, až po 25 rokoch som ho našla a potrebovala som zo seba dostať svoje pocity,“ povedala s roztraseným hlasom Michaela. „Túto pesničku hrám po republike ľuďom s prianím, aby oni nikdy nemali žiadnu prázdnu stoličku pri svojom stole,“ dodala. Keď začala Michaela Šedivá spievať, všetkým naskakovala husia koža. Okrem nádherného hlasu skladba vynikala aj prekrásnym textom.





Hlboké slová zasiahli hlavne novú porotkyňu Evu Burešovú. Tá veľmi dobre vedela, o čom vystupujúca spieva. Ešte pred rokmi ju s malým prvorodeným synom Nathanielom opustil partner. Tesne po narodení si jednoducho zbalil kufre a odišiel do New Yorku budovať si kariéru. Hoci je krásna porotkyňa už šťastná vo zväzku s kuchárom Přemekom Forlejtom, slová z piesne ju silno zasiahli a začala plakať. „Slová boli krásne a ak sa dotknú tej duše, ktorá cíti niečo podobné, tak to musí byť silné,“ reagovala moderátorka Jasmina pri pohľade na plačúcu Evu.

Samotná Burešová povedala na margo vystúpenia úprimné slová: „Je pár tém, ktoré ma vedia zabiť, a to sú vzťahy detí s rodičmi. Vždy sa snažím, aby moje deti boli šťastné a dostávali lásku a veľmi ma mrzí, keď niektoré dieťa tú lásku nemá. Ono chápem, že potom vznikajú takéto krásne a hlboké piesne. Je to taká absurdita, že tí, čo dostávajú najviac naložené, pomáhajú ďaľším ľuďom. Ja vám zo srdca ďakujem, aj za to, že plačem, lebo to evidentne potrebovalo ísť von.“ Pochvalné slová mali aj ostatní porotocovia. „Autenticita. pre mňa ste jedna z najlepších dievčat s gitarou v tejto šou,“ zhodnotil Jaro Slávik.

Michaela svojím spevom rozjatrila boľavé rany, Burešová v slzách: Toto ma zabilo! (Zdroj: TV JOJ)