Filip Tůma (Zdroj: Instagram FT)

Vynikajúci herec a spevák Filip Tůma patrí k miláčikom ženského publika. To, že čas nešetrí ani mužské pokolenie, možno vidieť najmä na jeho striebristých vlasoch. V štúdiu Záhad tela však všetkých prekvapil, keď priznal, že má vlasy čerstvo zafarbené. „Keď som sa dozvedel, že v relácii budem účinkovať so Šokom, tak som si prifarbil hlavu, lebo ma jedoval, aké má husté čierne vlasy,“ žartoval Filip a vzápätí prezradil dôvod. Každopádne stojí za to vidieť, aký sa z neho stal švihák a ako ho ohodnotili kolegovia.

Filip Tůma (Zdroj: STVR)

Vo videu však uvidíte aj debatu o tom, či ak sa muž ožení, pije viac ako predtým. Je to fakt alebo mýtus. Filip Tůma, ako skúsený otec dvoch detí, má na to úplne pragmatický názor.zabrzdil kolegov Filip. Otcovské povinnosti ho predsa nepustia. Pozrite si v ukážke, či majú otcovia podľa Filipa voľný čas nazvyš a nenechajte si ujsť množstvo ďalších zábavných momentov už v sobotu o 20.30 na Jednotke v relácii Záhady tela!

Dve zmeny v živote Filipa Tůmu: Prefarbené vlasy a odkedy je otcom, TOTO už NEROBÍ! (Zdroj: STVR)